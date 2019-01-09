Экономика
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
ТАССвчера в 16:11
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:17
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Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Полицейского убили в Подмосковье
"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»
США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Экономика
Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году
В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области
В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Политика
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В аэропорту Внуково нашли тело мужчины
Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе
Обновлено в 01:10
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире
В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Госдуме открылась весенняя сессия
Весенняя сессия торжественно открылась в среду в Госдуме под звуки государственного гимна РФ.
Обновлено в 02:56
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих «длинных» выходных
Ближайшие «длинные» выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в среду в пресс-центре Федеральной службы по труду и занятости.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Москве удвоился штраф за неоплату парковки
С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 66,96 рубля. Курс евро повысился на 18 копеек и составил 76,73 рубля.
Обновлено в 02:02
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
«Почта России» доставит пошлины
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Российскому тюремщику подложили гранату под машину
Начальник оперативного отдела СИЗО «Кресты-2» по фамилии Доскиев заметил под колесом своей личной машины Toyota Camry гранату.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты
Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Китай и США завершили торговые переговоры
В МИД КНР отметили, что итоги переговоров станут хорошей новостью для мировой экономики Торговые переговоры Китая и США, стартовавшие в Пекине в понедельник, завершились, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Обновлено в 03:08
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено вчера в 02:10