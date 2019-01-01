С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса, сообщается на сайте регулятора. Система даст преимущество жителям России.

В России начала работать система быстрых платежей

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6% Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.

Экономика Экономика Российские олигархи потеряли шесть миллиардов Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.

Экономика Экономика Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500 Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Экономика Экономика Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.

Экономика Экономика Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Экономика Экономика Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Экономика Экономика Китай пытается увеличить международную роль юаня Одна из причин исторического решения Китая открыть свою экономику 40 лет назад заключалась в необходимости привлечь прямые иностранные инвестиции.

Экономика Экономика Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.

Экономика Экономика Какие товары освободили от повышенной ставки НДС Полный список продуктов и детских товаров, которые облагаются по пониженной ставке НДС в 10 процентов, приведен в Налоговом кодексе РФ.

Экономика Экономика Ущерб от катастроф в 2018 году снизился в два раза Сократились и страховые выплаты в связи с катастрофами со $150 млрд в 2017 году до $79 млрд в 2018 году.

Экономика Экономика В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров» Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.

Экономика Экономика В Госдуме видят перспективы дедолларизации экономики В Госдуме поддерживают ЦБ в дедолларизации экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.