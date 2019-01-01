Экономика
С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса, сообщается на сайте регулятора. Система даст преимущество жителям России.
REGNUMвчера в 03:37
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Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.
Обновлено вчера в 04:17
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено в 04:08
Экономика
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость
Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.
Обновлено в 04:03
Экономика
Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму
Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ
Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Обновлено в 01:16
Экономика
Китай пытается увеличить международную роль юаня
Одна из причин исторического решения Китая открыть свою экономику 40 лет назад заключалась в необходимости привлечь прямые иностранные инвестиции.
Обновлено в 04:34
Экономика
Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года
Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Какие товары освободили от повышенной ставки НДС
Полный список продуктов и детских товаров, которые облагаются по пониженной ставке НДС в 10 процентов, приведен в Налоговом кодексе РФ.
Обновлено в 04:47
Экономика
Ущерб от катастроф в 2018 году снизился в два раза
Сократились и страховые выплаты в связи с катастрофами со $150 млрд в 2017 году до $79 млрд в 2018 году.
Обновлено в 02:19
Экономика
В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»
Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
В Госдуме видят перспективы дедолларизации экономики
В Госдуме поддерживают ЦБ в дедолларизации экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:31
Финансы
Биржи АТР закрылись резким снижением на статданных из Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду падением индексов, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая — второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:41