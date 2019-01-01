Россияне уже в январе смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка без ввода номера его карты - достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств. Это стало возможным благодаря системе быстрых платежей Банка России (СБП).

с чего всё началось

С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса, сообщается на сайте регулятора. Система даст преимущество жителям России.

В России начала работать система быстрых платежей

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