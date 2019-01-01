С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

В России начала работать система быстрых платежей

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