Экономика
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Российская газетавчера в 06:49
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Политика
Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Спорт
Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 09:12
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Экономика
Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства
Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Обновлено в 08:39
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве кран врезался в опору моста
В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 13
Спасатели извлекли тела 13 погибших из-под завалов в Магнитогорске.
Обновлено в 01:13
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся ангар на площади 800 кв. м
Обновлено в 07:42
Происшествия
Три человека попали под лавину в Мурманской области
На горе Кукисвумчорр в Хибинах на трех человек сошла лавина, двое смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще одного разыскивают спасатели.
Обновлено в 09:24
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании
Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:47
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика
Обновлено в 05:17
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Политика
Задержанного шпиона уволили из армии США за воровство
Задержанный ранее в российской столице гражданин США Пол Уилан по подозрению в шпионаже действительно служил в американской армии.
Обновлено в 02:15
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В ЛНР заподозрили Украину в подготовке новой провокации
«Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения (в стране)», — сказал Марочко.
Обновлено в 09:26
Политика
Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран
Объединение Китая не может причинить ущерба интересам других стран, включая законные экономические интересы Тайваня, оно смогло бы дать новые возможности для развития и стабильности региона, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:54