Экономика
В России начал исчезать средний классLenta.ru 02:33
Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года. По оценке Альфа-банка, к среднему классу можно отнести граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц. Дополнительно учитывались поведенческие характеристики.
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Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел
БИЗНЕС Onlineвчера в 09:11
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
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