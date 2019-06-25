В России начал исчезать средний классLenta.ru 02:33

Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года. По оценке Альфа-банка, к среднему классу можно отнести граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц. Дополнительно учитывались поведенческие характеристики.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.

Энергетика Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июня "Частично возобновить экспорт после приостановки планируем до конца июня", - заявили в концерне.

Энергетика В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба» В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Политика Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.

Политика Яценюк призвал союзников и единомышленников Украины покинуть ПАСЕ Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возмутился принятым в ПАСЕ решением о возврате российской делегации и считает это наихудшим сценарием утраты авторитета ассамблеи Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, — позорно.

Экономика Расходы на военные пенсии увеличат в России Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.

Политика Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Происшествия Задержан подозреваемый отравитель с газировкой В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Футбол Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки 25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Шоу-бизнес Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.

Происшествия Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Политика На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.

Общество Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Политика МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является «недопустимой уступкой Российской Федерации», говорится в сообщении МИД Украины.

Космос Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции Кононенко, Сен-Жак и Макклейн работали на МКС с декабря 2018 года Капсула космического корабля "Союз МС-11", в которой находятся российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Жезказган.

Экономика Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.

Музыка Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало» Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Гаджеты Поддержка памяти DDR5 потребует смены процессорного гнезда AMD В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.

Футбол Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.