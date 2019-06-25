Экономика

В России начал исчезать средний классLenta.ru 02:33

Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года. По оценке Альфа-банка, к среднему классу можно отнести граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц. Дополнительно учитывались поведенческие характеристики.
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Эксперты: процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет

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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

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Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июня

"Частично возобновить экспорт после приостановки планируем до конца июня", - заявили в концерне.
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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

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Обновлено в 01:45
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Яценюк призвал союзников и единомышленников Украины покинуть ПАСЕ

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возмутился принятым в ПАСЕ решением о возврате российской делегации и считает это наихудшим сценарием утраты авторитета ассамблеи Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, — позорно.
Обновлено в 02:55
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
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Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
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25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
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Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Политика

На Украине задумались о выходе из ПАСЕ из-за возвращения России

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Обновлено в 04:54
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
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Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

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Обновлено в 02:47
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Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Обновлено вчера в 12:06
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Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования» является «недопустимой уступкой Российской Федерации», говорится в сообщении МИД Украины.
Обновлено в 02:00
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Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн работали на МКС с декабря 2018 года Капсула космического корабля "Союз МС-11", в которой находятся российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Жезказган.
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ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
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Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
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Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
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Блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

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Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала автора пьесы "Горе от ума", которая была написана писателем Александром Грибоедовым.
Обновлено в 04:05
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