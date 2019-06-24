В России начал исчезать средний классLenta.ru 02:33

Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года. По оценке Альфа-банка, к среднему классу можно отнести граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц. Дополнительно учитывались поведенческие характеристики.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Экономика Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К» Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.

Происшествия Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».

Футбол Суарес хотел заработать пенальти на игре рукой вратаря Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес попал в руку вратарю соперника, после чего начал просить пенальти в последнем матче группового этапа Кубка Америки по футболу против сборной Чили.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Наука Диоксид тория изучили на уровне наночастиц Дальнейшие работы позволили целенаправленно синтезировать серию (размером от 2,5 до 30 нм) частиц диоксида другого радиоактивного элемента — тория.

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Политика Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.

Общество Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Политика На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Технологии Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

Футбол Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Шоу-бизнес Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Политика Трамп открестился от обвинений в изнасиловании фразой «Не мой тип» Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки американского издания Elle Джин Кэррол в изнасиловании.

Экономика Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Футбол ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама» Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.