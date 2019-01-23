Экономика
В России начал дорожать импортный алкогольИзвестия 01:30
Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — повысили цены на свою продукцию с 2019 года. Также о повышении заговорили и другие организации, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры. Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, с 14 января подняла цены на свой ассортимент.Коммерсантъвчера в 18:10
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