В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валютИзвестия 07:59

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют. Указание появилось на сайте Центробанка (ЦБ) 23 апреля и вступило через 30 дней после опубликования. Информацию о курсах теперь можно будет устанавливать только внутри отделений банков.

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

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