Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулахМир Белогорья 09:26

Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
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 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газета01:10

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