с чего всё началось

Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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