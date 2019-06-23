В России на треть выросли просроченные долги по ипотекеRambler News Service вчера в 05:10

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Только за апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, говорится в исследовании, а всего с начала года рост составил 10,2%. Ранее Центробанк сообщил о том, что за апрель банки выдали кредитов на 7 трлн рублей, что на 23,1% выше, чем было годом ранее.

В России на треть выросли просроченные долги по ипотеке

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