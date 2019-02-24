Политика
В России на поля выйдут беспилотные комбайныРоссийская газета 01:39
К 2030 году объем производства сельскохозяйственной техники и оборудования в России вырастет до 300 миллиардов рублей, а отечественная техника будет занимать не менее 80 процентов уже к 2021 году.
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Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.
— Денис Мантуров, российский политикРоссийская газета 01:39
с чего всё началось
В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При поддержке Минпромторга разработан и уже прошел испытания аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг".Российская газета01:39
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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
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ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
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BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
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Общество
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Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
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Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
Обновлено вчера в 16:16
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Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
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Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).
Обновлено в 03:54
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Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность
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Происшествия
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Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
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В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ
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Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней
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