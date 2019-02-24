Экономика

В России на поля выйдут беспилотные комбайныРоссийская газета 01:39

В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При поддержке Минпромторга разработан и уже прошел испытания аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг".
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В России появятся беспилотные комбайны

ПРАЙМ02:42

Мантуров заявил о планах запустить беспилотные комбайны в России

Известия02:40

На поля России выйдут беспилотные комбайны

Экономика сегодня02:07

Поля в России обработают комбайны без людей

Deita.ru02:36

В России на поля выйдут беспилотные комбайны

Российская газета01:39
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Происшествия

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре

"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Обновлено вчера в 18:34
Транспорт

В России изменились правила посадки в самолёт

В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.
Обновлено в 00:43
Музыка

Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух суток

Обновлено в 01:40
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин ответил коллеге Алексею Серебрякову, который обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне и обвинил Россию в разжигании войн.
Обновлено в 01:35
Политика

Формула Златовласки

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам наряду с протокольными мероприятиями - возложением цветов к двум мемориалам, включал участие главы дипломатического ведомства в выездном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.
Обновлено в 00:00
Политика

В Молдавии начались выборы в парламент

Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
Обновлено в 00:02
Политика

Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Разведчик ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России

Обновлено в 02:41
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский установил клубный рекорд

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил клубный рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Экономика

Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Facebook заблокировала пост блогера с поздравлением на 23 февраля

Администрация Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днем защитника Отечества.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов

В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Золотые часы украли у студента в центре Москвы

Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.
Обновлено в 01:47
Культура

Внук легендарного актера Кларка Гейбла скончался в возрасте 30 лет

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» отправился из Москвы по городам России.
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Болтон пригрозил Венесуэле санкциями

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства

Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса» «Посейдон»

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47

Обновлено вчера в 16:31
Политика

В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича

Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства

«Тебе нужно сражаться или ждать». Нурмагомедов обратился к Фергюсону

Обновлено в 02:22
Политика

Высказавшийся о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене

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Происшествия

Опубликованы кадры чудесного спасения инспектора ГИБДД в Екатеринбурге

На кадрах видно, как на трассе во время перестроения грузовик начинает заносить в сторону обочины, где возле патрульного авто стоит сотрудник ГИБДД.
Обновлено в 01:53
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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