Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.

с чего всё началось

Объем выданных за полгода 2019 года в России потребительских кредитов наличными вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,2 трлн рублей, сообщают «Известия». Центробанк подтвердил такую тенденцию.

В России на четверть выросла выдача кредитов наличными

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