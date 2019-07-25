Экономика
В России на четверть выросла выдача кредитов наличнымиПрофиль вчера в 19:57
Объем выданных за полгода 2019 года в России потребительских кредитов наличными вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,2 трлн рублей, сообщают «Известия». Центробанк подтвердил такую тенденцию.
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Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.Известиявчера в 17:01
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