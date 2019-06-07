Экономика

В России может вырасти размер материнского капиталаToDay News Ufa 16:06

В России с начала 2020 года планируется увеличить размер материнского капитала. Женщинам, решившимся на второго и последующего детей, будет выплачено на 17 тыс. рублей больше.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.
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Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

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Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
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Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

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Обновлено в 15:22
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Футбол

Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги

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Актер Панкратов-Черный попал в реанимацию

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Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии завершился со счетом 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.
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Экономика

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Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.
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Шоу-бизнес

Певица Нюша поделилась с фанатами фотографией своей дочери

Певица Нюша порадовала поклонников фотографией своей подросшей дочери.
Обновлено в 16:05
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Спорт

Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
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Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности

Сообщается, что Бердыев останется в системе клуба, получит новую руководящую должность и сохранит контроль над командой.
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Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

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