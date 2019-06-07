Экономика
В России может вырасти размер материнского капиталаToDay News Ufa 16:06
В России с начала 2020 года планируется увеличить размер материнского капитала. Женщинам, решившимся на второго и последующего детей, будет выплачено на 17 тыс. рублей больше.
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с чего всё началось
Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.ТАСС07:47
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