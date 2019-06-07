В России может вырасти размер материнского капиталаToDay News Ufa 16:06

Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.

с чего всё началось

В России с начала 2020 года планируется увеличить размер материнского капитала. Женщинам, решившимся на второго и последующего детей, будет выплачено на 17 тыс. рублей больше.

В России может вырасти размер материнского капитала

Происшествия В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Кино Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном» Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Происшествия В Тбилиси загорелся крупный рынок Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.

Футбол Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Происшествия Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Футбол Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.

Футбол Сборная Голландии победила Англию в полуфинале Лиги наций Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии завершился со счетом 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Экономика «Перекресток» будет продавать еду в рассрочку Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.

Спорт Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Армия и оружие Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.

Футбол Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности Сообщается, что Бердыев останется в системе клуба, получит новую руководящую должность и сохранит контроль над командой.