Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазинВести.Ru вчера в 22:15

Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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с чего всё началось

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали об идее обязать супермаркеты принимать бутылки

РБК00:47

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58

Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения

Комсомольская правдавчера в 20:58

«Известия» узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Интерфаксвчера в 21:08

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Life.ruвчера в 20:28

Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у граждан

Телеканал 360°вчера в 20:22

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известиявчера в 18:40
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Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:54
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

6 автомобилей столкнулись на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае 27 мая столкнулись сразу шесть автомобилей. Однако, по предварительным данным, в большой аварии никто не пострадал.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено вчера в 03:33
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж

Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.
Обновлено в 00:54
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено вчера в 12:38
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено вчера в 10:43
Культура

В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует почтальона Печкина

Обновлено в 00:47
Политика

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол

Де Росси провел прощальный матч за «Рому»

Обновлено вчера в 17:10
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето

Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 14:55
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Кургинян рассказал, что погубит Зеленского

Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Экономика

В российских магазинах станет меньше ценников

Предполагается, что единые ценники позволят магазинам сократить количество стикеров на прилавках минимум на 20%, уменьшить количество неточностей в них и сэкономить в среднем два млрд рублей ежемесячно, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты

AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi

В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
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