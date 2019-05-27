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В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазинВести.Ru вчера в 22:15
Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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с чего всё началось
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.Известиявчера в 17:02
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Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения
Комсомольская правдавчера в 20:58
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