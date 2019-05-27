В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазинВести.Ru вчера в 22:15

Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.

с чего всё началось

Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.

Происшествия 6 автомобилей столкнулись на трассе в Алтайском крае В Алтайском крае 27 мая столкнулись сразу шесть автомобилей. Однако, по предварительным данным, в большой аварии никто не пострадал.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.

Авто Kia готовит новое поколение Kia Optima Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.

Экономика Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Политика В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.

Общество В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Экономика Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10% Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.

Политика Кургинян рассказал, что погубит Зеленского Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.

Экономика В российских магазинах станет меньше ценников Предполагается, что единые ценники позволят магазинам сократить количество стикеров на прилавках минимум на 20%, уменьшить количество неточностей в них и сэкономить в среднем два млрд рублей ежемесячно, сообщает «Российская газета».