Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазинВести.Ru вчера в 22:15
Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Торговые сети в России хотят заставить принимать стеклотару у населения
Комсомольская правдавчера в 20:58
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова
Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона избрали в Европарламент
Скрывающийся от властей Испании в Бельгии экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проходит в Европарламент.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
«Он не может ходить»: обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах
Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Авто
Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Культура
Пес Шарик загипнотизирует Печкина в новой серии «Простоквашино»
По сюжету эпизода, пес Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Музыка
Сергей Лазарев предложил спродюсировать песню 21-летнему певцу из Уфы
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Егерю в Зейском районе подкинули новорожденного лосенка
Обновлено вчера в 19:58