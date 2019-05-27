В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазинВести.Ru вчера в 22:15

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Сама стеклотара вошла в список товаров, которые запрещено ввозить на Украину. По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

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