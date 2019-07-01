Энергетика
В России может снова подорожать бензинИнвест-Форсайт вчера в 09:49
Правительство не планирует продлевать в России заморозку цен на бензин и дизель. Это означает, что уже с июля на рынке может возобновиться рост цен на топливо. Напомним, на рынке сейчас действует сдерживающий режим в отношении стоимости последнего, однако он вот-вот закончится.
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с чего всё началось
Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.РИА Новостивчера в 20:35
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