Энергетика

В России может снова подорожать бензинИнвест-Форсайт вчера в 09:49

Правительство не планирует продлевать в России заморозку цен на бензин и дизель. Это означает, что уже с июля на рынке может возобновиться рост цен на топливо. Напомним, на рынке сейчас действует сдерживающий режим в отношении стоимости последнего, однако он вот-вот закончится.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
РИА Новостивчера в 20:35

Подробнее о событии

Аналитики сделали прогноз цен на бензин в России

URA.Ru00:48

Эксперт рассказал, когда вырастет цена на бензин

IrkutskMediaвчера в 22:12

Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо после окончания их заморозки

РБК01:44

Эксперты дали прогноз по ценам на топливо в России

RT на русском01:43

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Известиявчера в 21:30

Специалисты дали оценку стоимости топлива

Газета.Ru03:00

Эксперты: стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен

ТАССвчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента

Обновлено в 02:45
Общество

Ниже 11 метров опустился уровень воды в реке Ия в Иркутской области

Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Кино

Минобороны создаст свою киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот», заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 04:51
Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Политика

Источник сообщил об отставке первого заместителя главы Росгвардии

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Характеристики таинственной двухзвенной самоходки раскрыли на «Армии»

На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 стали известные некоторые характеристики новейшего российского двухзвенного самоходного артиллерийского орудия "Магнолия".
Обновлено в 04:36
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока

Зачастую в магазинах молоко определенных марок выкладывают на отдельных витринах без охлаждения. Это продукт долгого хранения с добавками.
Обновлено в 01:40
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Кино

Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Обновлено вчера в 10:47
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Обновлено в 02:45
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Происшествия

СК опроверг данные о самосуде над педофилом

По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка.
Обновлено в 05:28
Транспорт

В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров

Как подчеркивается, в Индии цена нового автомобиля будет начинаться от 1 100 000 рупий, что примерно составляет 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась

Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное