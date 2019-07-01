В России может снова подорожать бензинИнвест-Форсайт вчера в 09:49

Сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива; если стоимость будет повышаться, то не ранее, чем в сентябре, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

с чего всё началось

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года. Тогда власти договорились с нефтяными компаниями о заморозке (соглашение было подписано между 10 компаниями, а также ФАС и Минэнерго).

В России может снова подорожать бензин

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