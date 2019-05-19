Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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Помочь IT: В РФ предложили создать виртуальную экономическую зону

Daily Storm02:10

Минэкономразвития предложило создать в РФ спецзону для IT

Полит.ру00:01

В России может появиться виртуальная экономическая зона

Ведомостивчера в 17:20

Виртуальная экономическая зона может появиться в России

Banknn.ru02:15

МЭР хочет создать новый спецрежим для IT-отрасли

Право.ру02:14

В России могут создать виртуальную экономическую зону

Накануне.Ruвчера в 20:05

Минэкономразвития предлагает создать в России виртуальную экономическую зону

Росбалтвчера в 23:38
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Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Баскетбол

Андрей Ватутин: «Димитрис Итудис сделал меня счастливым»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин после победы над «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги (91:83) заявил, что главный тренер Димитрис Итудис сделал его счастливым.
Обновлено в 01:56
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 01:47
Здоровье

От укусов клещей продолжают страдать амурчане

За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти

В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Очередное ЧП с SSJ-100: в Ульяновске у самолета отказала гидросистема

Обновлено 18 мая в 19:01
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Трамп заявил, что проводит самую жесткую политику в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он проводит максимально жесткую политику в отношении РФ.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Политика

«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Показаны учения Нацгвардии Украины с применением «Спартана»

Обновлено вчера в 23:59
Культура

Рязанка исполнила в полуфинале шоу «Ты супер!» песню Любэ

Мимо бежала, спела и обратно побежала по свои делам.
Обновлено в 01:35
Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Обновлено вчера в 12:10
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