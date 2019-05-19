Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Баскетбол
Андрей Ватутин: «Димитрис Итудис сделал меня счастливым»
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин после победы над «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги (91:83) заявил, что главный тренер Димитрис Итудис сделал его счастливым.
Обновлено в 01:56
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины
В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 01:47
Здоровье
От укусов клещей продолжают страдать амурчане
За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара
На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти
В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Очередное ЧП с SSJ-100: в Ульяновске у самолета отказала гидросистема
Обновлено 18 мая в 19:01
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Трамп заявил, что проводит самую жесткую политику в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он проводит максимально жесткую политику в отношении РФ.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы
Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела
Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Политика
«Техмаш» начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к предварительным испытаниям «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 01:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Показаны учения Нацгвардии Украины с применением «Спартана»
Обновлено вчера в 23:59
Культура
Рязанка исполнила в полуфинале шоу «Ты супер!» песню Любэ
Мимо бежала, спела и обратно побежала по свои делам.
Обновлено в 01:35
Политика
Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов
Обновлено вчера в 12:10