Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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Политика
Министр обороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Украина обрела нового президента. Шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Спорт
Спиридонов и Алексеев стали новичками «Урала»
Как стало известно «БИЗНЕС Online», два игрока казанского «Зенита» – доигровщик Алексей Спиридонов и диагональный Никита Алексеев – в следующем сезоне будут выступать в уфимском «Урале».
Обновлено вчера в 00:20
Кино
В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге умер участник всероссийского полумарафона
В Санкт-Петербурге одно из самых ожидаемых спортивных событий, III Всероссийский полумарафон, не обошлось без жертв.
Обновлено в 03:49
Общество
На Ямале к людям вышли белые медведи
В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников
Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.
Обновлено в 05:04
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Экономика
Отказ Белоруссии мы заместили экспортом электроэнергии в Литву и Финляндию
Белоруссия перестала покупать нашу электроэнергию, но снижение в этом направлении мы практически полностью заместили увеличением поставок в Литву и Финляндию.
Обновлено в 04:00
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.
Обновлено вчера в 00:21
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»
Обновлено в 04:44
Футбол
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове
Обновлено в 04:42
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29