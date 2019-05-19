В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.

В России может появиться виртуальная экономическая зона

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