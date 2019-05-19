Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Юрий Беляев откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой
Юрий Беляев во время съемок программы «Судьба человека» откровенно рассказал о знакомстве со своей женой Татьяной Абрамовой.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Политика
В Кремле рассказали о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что последние коррупционные дела в правоохранительных органах «не являются кампанейщиной», а представляют собой системную работу по борьбе с коррупцией во всех ведомствах.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру
Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.
Обновлено в 05:12
Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ
В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения.
Обновлено в 04:42
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Фестиваль «Виват, кино России» стартует в Петербурге в 27 раз
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Политика
Супрун заявила, что не намерена уходить в отставку
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить в отставку, поскольку хочет продолжить реформу системы здравоохранения.
Обновлено в 05:39
Кино
Исполнители главных ролей «Людей Икс» рассказали о впечатлениях от посещения Москвы
Обновлено в 04:19
Общество
В Казани отменили общегородской «Последний звонок»
Обновлено в 03:11
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского
В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться.
Обновлено в 05:33
Общество
Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года
Рособрнадзор рассказал о предстоящих нововведениях в правилах сдачи ЕГЭ, однако в этом году они коснутся только восьми российских регионов (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области).
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Синди Кроуфорд продемонстрировала поклонникам фото без макияжа
Синди Кроуфорд на днях продемонстрировала поклонникам фотографию без макияжа.
Обновлено в 06:43
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Экономика
Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 06:05
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики
Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Политика
Жена Зеленского светилась от счастья на инаугурации
Обновлено в 04:44