В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.

В России может появиться виртуальная экономическая зона

Политика Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.

Политика Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Общество Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Общество Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.

Культура Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер» Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.

Гаджеты Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Энергетика Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.

Экономика Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Экономика Министр труда пообещал увеличить МРОТ В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Кино Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь» Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили французскому актеру Алену Делону на 72-м фестивале в Каннах за его личный вклад в кинематограф.

Политика Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.

Авто Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль Компания Mercedes-Benz представила новый концепт, созданный в рамках проекта по разработке абсолютно безопасного автомобиля — ESF (Experimental Safety Vehicle).

Политика Guardian: Петров и Боширов действовали не одни В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.

Политика В Крыму призвали Зеленского не считать полуостров украинской землей Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом - возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.

Транспорт В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем Российское федеральное дорожное агентство (Росавтодор) опубликовало приказ, согласно которому уже с сегодняшнего дня вплоть до 31 августа вводится ежегодное временное ограничение для передвижения тяжелых грузовиков по асфальтобетонным дорогам федерального значения.

Политика В Британии рассказали о предотвращении почти 20 терактов Спецслужбы Великобритании за последние два года предотвратили 19 терактов в Соединенном Королевстве, сообщает Sky News со ссылкой на министра внутренних дел страны Саджида Джавида.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Кино Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.

Общество Подмосковные вузы обеспечат 4 тысячи бюджетных мест в 2019 году В этом году в вузах региона будет открыто также 80 бюджетных мест в аспирантуру.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.