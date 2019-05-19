Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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Политика
В Киеве началась инаугурация Зеленского
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой
На свою инаугурацию Зеленский пришел пешком. Церемония вступления в должность началась в 10:00.
Обновлено в 03:32
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Здоровье
25 мая в больницах Пензенской области пройдет прием узких специалистов
В субботу, 25 мая, в учреждениях здравоохранения Пензенской области состоится очередной дополнительный прием эндокринологов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, гастроэнтерологов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Экономика
Apple предсказали убытки от новых пошлин США против Китая
Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.
Обновлено в 02:38
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Авто
Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?
Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности.
Обновлено в 00:30
Экономика
Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения
Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:52
Музыка
Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС
Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 03:34
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Кино
«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам
В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Обновлено вчера в 12:45