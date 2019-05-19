Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зонаВедомости вчера в 17:20

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны. «Ведомости» ознакомились с предложениями министерства, подлинность подтвердили несколько получателей документа и федеральный чиновник.
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В России появится виртуальная экономическая зона

АБН03:15

Минэкономразвития предлагает создать в России виртуальную экономическую зону

Росбалтвчера в 23:38

Минэкономразвития предложило создать в РФ спецзону для IT

Полит.ру00:01

СМИ: В России может появиться виртуальная экономическая зона

ПРАЙМ02:29

МЭР хочет создать новый спецрежим для IT-отрасли

Право.ру02:14

В России могут создать виртуальную экономическую зону

Накануне.Ruвчера в 20:05

В России может появиться виртуальная экономическая зона

Ведомостивчера в 17:20
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Политика

В Киеве началась инаугурация Зеленского

Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Политика

За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой

На свою инаугурацию Зеленский пришел пешком. Церемония вступления в должность началась в 10:00.
Обновлено в 03:32
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Здоровье

25 мая в больницах Пензенской области пройдет прием узких специалистов

В субботу, 25 мая, в учреждениях здравоохранения Пензенской области состоится очередной дополнительный прием эндокринологов, неврологов, офтальмологов, ревматологов, гастроэнтерологов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Экономика

Apple предсказали убытки от новых пошлин США против Китая

Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.
Обновлено в 02:38
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк

Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Авто

Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?

Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности.
Обновлено в 00:30
Экономика

Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения

Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:52
Музыка

Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС

Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено в 03:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 16:42
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛ

Обновлено в 03:26
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Кино

«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам

В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено вчера в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
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