В России может появиться субсидия для многодетных отцовИзвестия 19:25

В России может появиться так называемый "отцовский капитал" - субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

с чего всё началось

В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал». Эту субсидию предлагают выплачивать после рождения третьего ребенка. «Отцовский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой финансовой поддержки.

В России может появиться субсидия для многодетных отцов

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