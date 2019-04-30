Политика
В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика
Трамп решил ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Американский лидер Дональд Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Россия не вошла в число стран-лидеров по военным расходам
Впервые с 2006 года РФ не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам,о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера
В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено вчера в 23:27
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено 28 апреля в 17:02
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
ЖКХ
В Досчатом отключат холодную и горячую воду
Ограничение коснётся потребителей улиц Гагарина (72-125), Нагорной, микрорайона Приокского (15-18).
Обновлено вчера в 06:40
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Наука
Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы
Ученые лаборатории NASA в Пасадене (США) разработали самую точную на данный момент численную модель повышения уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, пишет The Technology.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей
Василевский представил шлем, в котором выступит на чемпионате мира
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василеский представил шлем, в котором сыграет на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы
Гроб Элины Быстрицкой буквально утонул в цветах на сцене, а возле него были выставлены награды, которые она получила во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске
Пожар в многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели двух человек, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
В Петербурге построят детский онкоцентр имени Раисы Горбачевой
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Стало известно, во сколько россиянам обойдутся шашлыки в праздники
Эксперты рассказали, во сколько обойдутся россиянам шашлыки на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В США неизвестный выиграл в лотерею $2 млн и не явился за деньгами
Неизвестный купил билет лотереи QuickPick, в котором совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в $2 млн.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58