Политика

В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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В России хотят создать список Бутиной

Газета.Ruвчера в 20:58

Остановить произвол: «список Бутиной» позволит защитить права россиян в США

РЕН ТВвчера в 22:51

В России предложили создать «список Бутиной»

RT на русскомвчера в 21:28

Главное к утру: «Список Бутиной», выписка Быкова из больницы, программа переселения соотечественников в Татарстан

Реальное время00:00

В России может появиться «список Бутиной»

Вести.Ruвчера в 20:03

В России предложили создать «список Бутиной»

Lenta.ruвчера в 19:53

Список Бутиной: в ГД призывают наказать виновных в аресте россиянки

Известиявчера в 17:01
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Политика

Трамп решил ужесточить систему предоставления убежища мигрантам

Американский лидер Дональд Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Россия не вошла в число стран-лидеров по военным расходам

Впервые с 2006 года РФ не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам,о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера

В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено вчера в 23:27
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено 28 апреля в 17:02
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
ЖКХ

В Досчатом отключат холодную и горячую воду

Ограничение коснётся потребителей улиц Гагарина (72-125), Нагорной, микрорайона Приокского (15-18).
Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Наука

Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы

Ученые лаборатории NASA в Пасадене (США) разработали самую точную на данный момент численную модель повышения уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, пишет The Technology.
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей

Василевский представил шлем, в котором выступит на чемпионате мира

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василеский представил шлем, в котором сыграет на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку

Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой расплакалась у гроба актрисы

Гроб Элины Быстрицкой буквально утонул в цветах на сцене, а возле него были выставлены награды, которые она получила во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске

Пожар в многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели двух человек, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

В Петербурге построят детский онкоцентр имени Раисы Горбачевой

Обновлено вчера в 13:41
Общество

Стало известно, во сколько россиянам обойдутся шашлыки в праздники

Эксперты рассказали, во сколько обойдутся россиянам шашлыки на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В США неизвестный выиграл в лотерею $2 млн и не явился за деньгами

Неизвестный купил билет лотереи QuickPick, в котором совпали пять из шести выигрышных номеров, что означало выигрыш в $2 млн.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса

Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
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