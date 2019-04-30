В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

В России может появиться «список Бутиной»

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Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

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