Политика
В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, как выбирать мясо, чтобы шашлык был вкусный и не причинил неприятностей со здоровьем.
Обновлено в 01:23
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 04:31
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров
Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Монпелье» продлил контракт с главным тренером
"Монпелье" объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
День Победы. Общежитие вуза оформили снимками вражеских солдат
Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:45