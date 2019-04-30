Политика

В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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В России может появиться «список Бутиной»

Вести.Ruвчера в 20:03

Госдума требует создать «Список Бутиной» для наказания американцев

URA.Ruвчера в 21:52

Остановить произвол: «список Бутиной» позволит защитить права россиян в США

РЕН ТВвчера в 22:51

В России хотят создать список Бутиной

Газета.Ruвчера в 20:58

В Совфеде оценили предложение о создании в России списка Бутиной

RT на русском02:39

В России предложили создать «список Бутиной»

Lenta.ruвчера в 19:53

Список Бутиной: в ГД призывают наказать виновных в аресте россиянки

Известиявчера в 17:01
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Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, как выбирать мясо, чтобы шашлык был вкусный и не причинил неприятностей со здоровьем.
Обновлено в 01:23
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 04:31
Общество

ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Игры

Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли

Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Капитан злоупотребил со всем Северным флотом

Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:11
Спорт

Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Магазин в Пятигорске горит на площади 2 тыс. кв. метров

Обстоятельства случившегося уточняются.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве

"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Футбол

«Монпелье» продлил контракт с главным тренером

"Монпелье" объявил о продлении контракта с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

День Победы. Общежитие вуза оформили снимками вражеских солдат

Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:45
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