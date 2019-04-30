Политика

В России может появиться «список Бутиной»Вести.Ru вчера в 20:03

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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В России может появиться «список Бутиной»

Газета.Ru06:09

В Совфеде оценили предложение о создании в России списка Бутиной

RT на русском02:39

В России предложили создать «список Бутиной»

Lenta.ruвчера в 19:53

Остановить произвол: «список Бутиной» позволит защитить права россиян в США

РЕН ТВвчера в 22:51

В России может появиться «список Бутиной»

Вести.Ruвчера в 20:03

Госдума требует создать «Список Бутиной» для наказания американцев

URA.Ruвчера в 21:52

Список Бутиной: в ГД призывают наказать виновных в аресте россиянки

Известиявчера в 17:01
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Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Обновлено в 05:54
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество

ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 06:37
Космос

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв

Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика

Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Культура

Петербургские художники восстановили граффити с Цоем

Петербургские художники восстановили граффити с Виктором Цоем. Ранее изображение испортили вандалы, сделав на нем надписи красной краской.
Обновлено в 04:57
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество

В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов

Обновлено в 04:52
Политика

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика

Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Пожар произошел на Ровенской АЭС на Украине

Отмечается, что радиационный фон в районе станции остается в норме Пожар из-за повреждения трансформатора произошел в понедельник вечером на Ровенской АЭС на Украине, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 17:50
Наука

Ученые рассказали о причинах появления ранней седины

Испанские ученые в рамках нового исследования определили причины появления ранней седины.
Обновлено в 01:26
Экономика

Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов

Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Путешествия

В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей

В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам

Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Авто

УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Культура

Ирина Муравьева сыграет в премьерном спектакле "Всегда зовите Долли!"

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
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