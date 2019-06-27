Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиянРБК 08:36

с чего всё началось

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Об этом заявила на конференции «Налоги 2019» заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Экономика На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).

Происшествия Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.

Политика Зеленский отправил в отставку губернатора Днепропетровской области Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщала, что Зеленский намерен отправить в отставку всех действующих руководителей регионов.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Происшествия СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти» Каков ущерб "Роснефти" Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что Куйбышевский НПЗ понес ущерб в связи с поступлением грязной нефти в нефтепровод "Дружба".

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Политика Путин прокомментировал дело Скрипалей Президент РФ Владимир Путин, комментируя «дело Скрипалей», заявил, что «возня» вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений, пишет газета FT.

Происшествия «Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Выборге Специалисты «Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в городе Выборг, сообщили в компании.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Экономика 1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Футбол Бабурин считает, что аренда в «Рубин» пошла ему на пользу В прошедшем сезоне 25-летний Егор Бабурин провел девять матчей за "Рубин", пропустил восемь мячей и четыре раза отыграл "на ноль".

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Футбол «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович.

Происшествия В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.

Технологии «Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Политика Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных В минском «Президент-отеле» прошли переговоры одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Экономика Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019 Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Происшествия Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Происшествия Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".