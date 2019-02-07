Экономика
В России может появиться новый вид пенсииREGNUM вчера в 23:49
Разработку пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, завершают в Центральном банке и Минфине. Об этом рассказал «Российской газете» главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.
Читать в источнике
Оценить33
До определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет.
— Юрий Воронин, политикРБК вчера в 15:32
с чего всё началось
В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.Российская газетавчера в 10:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, через 10 дней он выйдет на свободу, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
35-летняя Виктория Лопырева впервые стала матерью
Сегодня стало известно, что 35-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков
Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Политика
СМИ сообщили о «причастности» ещё одного человека к делу Скрипалей
Издание The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщило, что к делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен ещё один россиянин.
Обновлено в 03:10
Политика
Волкер оценил ситуацию с наблюдателями из России на выборах на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах украинского президента, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Обновлено в 02:45
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
«Прощай, немытая Россия»: Панин намекнул на эмиграцию в США
Российский актер Алексей Панин разместил в инстаграгме фотографию американской визы с подписью "билет в один конец".
Обновлено в 00:16
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли заразиться глистами от собак
Накануне родители курсантов ульяновского Суворовского училища узнали, что будет дальше с их детьми: с ними встретился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.
Обновлено в 02:35
Технологии
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Роскомнадзор удовлетворен результатами сотрудничества с американской корпорацией Google.
Обновлено в 02:52
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне
В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В ХМАО задержаны участники «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре задержали в городе Урай участников ячейки «Свидетелей Иеговы»*.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега
Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Аксенов открыл новый участок объездной дороги Симферополя
Девятикилометровый участок объездной трассы Симферополя между селами Дубки и Левадки, стоимость строительства которого составила 6,141 млрд рублей, открыт для транспорта.
Обновлено в 02:16
Космос
Испробованы все способы связи с орбитальным телескопом «Спектр-Р»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В Москве найден клад серебряных монет XIX века
В Москве на Долгоруковской улице при раскопах археологи нашли клад серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Toyota показала новую Corolla для России
Компания Toyota представила для российского рынка новое поколение седана Corolla.
Обновлено вчера в 10:28
Спорт
Российская легкоатлетка Кирдяпкина дисквалифицирована на три года
Спортивный арбитражный суд признал российскую легкоатлетку Анисю Кирдяпкину виновной в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Немецкий хакер нашел способ украсть пароль любого юзера macOS
Уязвимость в «яблочной» операционной системе нашел немецкий хакер Линус Хенце (Linus Henze).
Обновлено в 02:47
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
Стоит отетить огромную надпись TOYOTA на фальшрадиаторной решетке и черные 18,8-дюймовые колесные диски BBS TRD.
Обновлено в 01:49
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Из обломков затонувшего самолёта извлекли тело
Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолёта, который потерпел крушение и затонул в Ла-Манше.
Обновлено вчера в 21:19