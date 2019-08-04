Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

с чего всё началось

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Банк России. Подразумевается, что работник получит право требовать перечисления заработной платы на любую банковскую карту с помощью системы быстрых платежей.

В России может появиться новый способ получения зарплаты

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