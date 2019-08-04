Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

с чего всё началось

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Банк России. Подразумевается, что работник получит право требовать перечисления заработной платы на любую банковскую карту с помощью системы быстрых платежей.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Экономика Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России «Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Происшествия В Перми умер рабочий, пострадавший при взрыве на пороховом заводе Напомним, 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.

Музыка Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.

Политика После заявления главы администрации президента Украины о взятке завели дело Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах главы администрации Киева Владимира Кличко, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Политика Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Происшествия Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в петербургском кафе Органы полиции по Санкт-Петербургу разбираются в обстоятельствах стрельбы из огнестрельного оружия в кафе на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Кино Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Армия и оружие В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.

Футбол Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Происшествия Из-за дождей в горах Китая погибли девять человек Девять человек погибли и четыре пропали без вести из-за вызванных сильными дождями горных потоков в китайской провинции Хубэй.

Политика Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Интернет Facebook переименует Instagram и WhatsApp Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.