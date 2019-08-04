Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплатыМосковский Комсомолец 02:52
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Банк России. Подразумевается, что работник получит право требовать перечисления заработной платы на любую банковскую карту с помощью системы быстрых платежей.
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с чего всё началось
Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.Российская газетавчера в 10:48
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Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
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5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".
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