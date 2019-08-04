Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Одна из поправок предполагает, что работодатель будет письменно информировать работника (по электронной почте или другим способом) о появившейся у него возможности получать зарплату через СБП.Российская газетавчера в 10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Экономика
Россия резко сократила поставки угля Украине
Резкое сокращение экспорта российского угля на Украину последовало в июне за введением разрешительного порядка поставок.
Обновлено в 02:41
Теннис
Ник Киргиос: Я подружился с парнем, который делает коктейли
Австралиец Ник Киргиос прокомментировал свою победу на турнире в Вашингтоне.
Обновлено в 02:33
Футбол
Роналду назвал свой любимый фильм
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Финансы
Китай ответил на санкции США понижением юаня до многолетних минимумов
Решение принято после объявления о новых санкциях на ввоз в Соединённые Штаты товаров из Китая.
Обновлено в 02:38
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи
43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением.
Обновлено в 02:01
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
США и Южная Корея проведут военные учения
Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон
26-летняя британская модель Кара Делевинь в течение нескольких лет состояла в романтических отношениях с 29-летней американской актрисой Эшли Бенсон, получившей широкую популярность благодаря съемкам в сериале «Сверхъестественное».
Обновлено вчера в 10:42
Общество
На Байкал из-за дождей и пожаров съехались шаманы из разных стран
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
БГ и группа «Аквариум» собрали почти 2 млн рублей на новый альбом
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В Иране назвали владельца задержанного в Персидском заливе танкера
Очередной танкер, задержанный вооружёнными силами Ирана в Персидском заливе, принадлежит Ираку, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
Обновлено в 02:35
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция
По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.
Обновлено вчера в 06:04
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Теннис
Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.
Обновлено в 02:40
Политика
США поддержали работу журналистов Playboy на территории Белого дома
Журналисты Playboy собираются обжаловать решение пресс-секретаря Белого дома и восстановить Брайана Карема в праве деятельности на территории резиденции президента.
Обновлено в 02:19