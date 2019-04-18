Экономика
В России может появиться новый налогExpert.ru 00:41
Как уверены авторы инициативы, новый налог поможет ускорить им модернизацию очистных сооружений и послужит определенным стимулом. «Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — считает Кириллов.
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