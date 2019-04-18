Экономика
В России может появиться новый налогГазета.Ru вчера в 23:43
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщает "Российская газета".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо назвала причину развода с первым мужем
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации
О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Культура
Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 17:30
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию
Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Три жителя Забайкалья в 2019 г. стали лотерейными миллионерами
По статистике государственных лотерей, за первый квартал 2019 года в отделениях «Почты России» было куплено свыше 19 миллионов лотерейных билетов.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Московский ЦСКА в гостях одержал победу над омским "Авангардом" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники
10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Сергей Бобровский: «Спасибо за невероятную атмосферу, рады выходу во второй раунд»
Очень рады выходу вовторой раунд! — написал хоккеист на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Обновлено вчера в 12:16
Технологии
В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Медведев: уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь
По поводу пенсионной реформы высказался также премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Новосибирск сковали десятибалльные пробки
Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за гололеда и метели, в городе произошло много небольших столкновений.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Советница Трампа тайно приехала в Россию
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Общество
На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02