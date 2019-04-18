В России может появиться новый налогГазета.Ru вчера в 23:43

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщает "Российская газета".

В России может появиться новый налог

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