Экономика

В России может появиться новый экологический налогРоссийская газета 21:00

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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В России может появиться новый налог

Газета.Ru23:43

В России может появиться новый экологический налог

РИА Новости21:34

В правительстве обсуждают введение нового налога

URA.Ru22:18

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известия22:10

СМИ: В России может появиться новый экологический налог

Life.ru21:52

Платежи за сброс неочищенных стоков могут заменить налогом

Коммерсантъ23:23

В России может появиться новый экологический налог

Российская газета21:00
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Политика

Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов

Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено в 23:40
Политика

Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено в 16:40
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено в 10:32
Общество

В Лондоне появилась зона чистого воздуха

В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.
Обновлено в 23:22
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Общество

Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите

Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.
Обновлено в 23:22
Игры

В новом трейлере Daymare: 1998 показали работу агентов H.A.D.E.S

Обновлено в 14:58
Общество

Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи

Каждый год в Бурятии строят десятки базовых станций.
Обновлено в 22:27
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Космос

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения

Обновлено в 04:42
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено в 23:37
Общество

В Алеппо открыли заводы по производству аккумуляторов и машинного масла

Заводы по производству аккумуляторов для автомобилей и машинного масла открывают в сирийском Алеппо.
Обновлено в 22:02
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Космос

Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура

Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 16:06
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев

Обновлено в 21:50
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 18:29
Музыка

Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено в 15:23
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