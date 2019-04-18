Экономика
В России может появиться новый экологический налогРоссийская газета вчера в 21:00
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Технологии
Facebook выпустит собственный голосовой ассистент
Facebook планирует конкурировать с Apple и Alexa в разработке голосовых ассистентов.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%
Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк
Обновлено в 00:20
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа
В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Законопроект о новых правилах продажи сим-карт отправили на доработку
Правительство России поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт. Однако документ в итоге направили на доработку.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой
Обновлено вчера в 18:09
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ
Из-за паники студентка выпрыгнула из окна. Внутренняя комиссия вуза расследовала причины пожара.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется
В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено вчера в 07:55