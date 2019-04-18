Экономика

В России может появиться новый экологический налогРоссийская газета вчера в 21:00

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

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URA.Ruвчера в 22:18

В России может появиться новый налог

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В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:34

В России может появиться новый экологический налог

Российская газетавчера в 21:00
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"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
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