В России может появиться новый экологический налогРоссийская газета вчера в 21:00

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

В России может появиться новый экологический налог

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Технологии Facebook выпустит собственный голосовой ассистент Facebook планирует конкурировать с Apple и Alexa в разработке голосовых ассистентов.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Политика Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Экономика МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5% Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.

Общество План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.

Происшествия На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.

Армия и оружие Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР "16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.

Общество Законопроект о новых правилах продажи сим-карт отправили на доработку Правительство России поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт. Однако документ в итоге направили на доработку.

Происшествия В России ужесточили наказание за оставление места ДТП Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Происшествия В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.