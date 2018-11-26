Достаточно дискуссионным остается вопрос с программой “Ипотека”. Мы будем предлагать запустить некий продукт по субсидированию процентной ставки ипотеки для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья.

Минстрой России в настоящее время обсуждает возможность появления новой программы субсидирования ипотеки. Об этом в понедельник сообщил глава министерства Владимир Якушев, передает ТАСС.

Недвижимость Недвижимость Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.

Недвижимость Недвижимость В погоне за уходящей долевкой скупают квартиры, старые и новые Все дороже становится «новая вторичка», а стоимость квартир в советских домах не растет.

Недвижимость Недвижимость Съезжаем к маме: в 2019 году в Новосибирске резко подорожают квартиры Готовим коробочки из-под холодильников. Стоимость квартир в 2019 году повысится на 3−4%.

Недвижимость Недвижимость Инвесторам в новостройки советуют поторопиться Руководитель отдела продаж новостроек компании «Экотон» Михаил Бизимов рассказывает, что на рынке уже представлены проекты, где стоимость квартир в начале продаж практически соответствовала ценам на стадии достройки.

Недвижимость Недвижимость Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в СКФО и ЮФО снизились В ЮФО более половины корпоративных кредитов получили в январе-сентябре 2018 года предприятия Краснодарского края (56,8% от объема выдачи в округе, или 1138,6 млрд рублей), почти треть выдачи кредитов в округе — предприятия Ростовской области (32,8%, или 657 млрд рублей), в СКФО большая часть (77%, или 122,1 млрд рублей) приходилась на предприятия Ставропольского края.

Недвижимость Недвижимость 1 декабря «ТДСК» проводит День больших скидок День больших скидок состоится 1 декабря, в субботу, с 10 до 15 часов в Центре продаж квартир «ТДСК» по адресу: Томск, пл. Батенькова, 2 (5-й этаж).

Недвижимость Недвижимость С рынка недвижимости почти ушли инвесторы С рынка почти ушли инвесторы, которые покупали жилье маленькой площади для перепродажи в будущем, сейчас клиенты приобретают квартиры для себя, для жизни.

Недвижимость Недвижимость В Красноярске может вырасти налог на дорогую недвижимость Избежать давления налогов на горожан позволит переход на новую систему расчета – владельцы дорогих квартир будут платить больше, чем обладатели типового жилья.

Недвижимость Недвижимость Объем выдачи ипотеки в РФ вырос в октябре на 40% Объем выдачи ипотеки в России в октябре 2018 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в понедельник в исследовании аналитического центра ДОМ.РФ.

Недвижимость Недвижимость Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.

Недвижимость Недвижимость Арендаторы заполняют офисы и улицы По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.

Недвижимость Недвижимость В Котовске уменьшили отдельные ставки по имущественному налогу Депутаты Котовского городского совета пересмотрели в пользу уменьшения отдельные ставки по налогу на имущество физических лиц.

Недвижимость Недвижимость Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники Рассказываем, какие есть ниши для частных инвесторов в столичную жилую и коммерческую недвижимость.

Недвижимость Недвижимость Жители Москвы все чаще приобретают квартиры в области Или же поступают наоборот: вселяются в квартиру в области, а в Москве сдают жилье.