Экономика
В России может появиться новая льгота для многодетных семейToDay News Ufa вчера в 14:33
В России правительство рассматривает проект единовременной выплаты в помощь на погашение ипотеки для многодетных семей. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Сумма будет достаточно серьезная – 450 тыс. рублей.
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Существенной помощью для семей при рождении второго или последующих детей стала льготная ипотека. Мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru вчера в 05:37
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Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки за рождение третьего ребенка
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