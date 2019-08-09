Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формыГазета.Ru 03:25

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом сообщает "Известие" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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с чего всё началось

На них вся одежда: стандарт для школьной формы появится в 2020 году

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.
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