Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формыГазета.Ru 03:25
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом сообщает "Известие" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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с чего всё началось
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.Известиявчера в 17:01
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