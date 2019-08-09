Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.

с чего всё началось

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом сообщает "Известие" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

Общество Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Происшествия Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Культура Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья» Lego 1 сентября выложит на прилавки магазинов новый набор, созданный к 25-летию со дня выхода культового комедийного сериала «Друзья».

Общество Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном» «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Шоу-бизнес В сети появились фотографии Александра Цекало и Дарины Эрвин с пляжа Престарелый Александр Цекало, как может балует свою молодую женушку и сейчас они отдыхают на пляжах Малибу.

Футбол Филипп из «Боруссии» и Нойштедтер перешли в «Динамо» Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии», за которую выступал с 2017 года. Играет за сборную Германии с 2016 года.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 кг За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.