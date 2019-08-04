Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Происшествия Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе «Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Футбол «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии "Манчестер Сити" в шестой раз в истории завоевали Суперкубок Англии - ранее команда брала трофей в 1937, 1968, 1972, 2012 и 2018 годах.

Футбол Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар» Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Транспорт Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом - вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Игры Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену» На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с компанией NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спиноффа Total War: Elysium.

Армия и оружие Конвертоплан Osprey показали изнутри Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Армия и оружие Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Политика Супруга Асада сообщила, что победила рак Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.

Армия и оружие Финляндия сожалеет о заходе своего корабля в российские воды Военно-морские силы Финляндии сообщили на своем сайте, что сожалеют об ошибочном заходе их военного корабля в российские территориальные воды.

Общество Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн.