Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
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с чего всё началось

Алло, зарплата!

Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.
Российская газетавчера в 10:48

Подробнее о событии

СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат

РИА Новостивчера в 23:13

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Вести.Ruвчера в 11:59

Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:23

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

РЕН ТВвчера в 15:54

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

Газета.Ruвчера в 14:36

Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

URA.Ruвчера в 15:06

Алло, зарплата!

Российская газетавчера в 10:48
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Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Технологии

Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров

Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено вчера в 02:13
Экономика

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Здоровье

Мать из Челябинской области обвинила акушеров в смерти ее дочери

Женщина уверена, что врачи неправильно везли малышку в реанимобиле.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Общество

Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Австралию заявил, что решение о размещении «оборонных ресурсов» за рубежом будет приниматься Вашингтоном после консультации с партнерами.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Задержан провокатор Максим Стеклов

Обновлено вчера в 10:47
Общество

Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями

Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:24
Авто

Российский «Тигр» занял вторую позицию в ТОП-3 лучших бронеавтомобилей

Российский ГАЗ-2975 «Тигр» занял вторую позицию в ТОП-3 лучших бронеавтомобилей, применяемых ныне военнослужащими армий мира.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

США не исключают расширение состава участников СНВ-3

Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика

ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска

Обновлено в 00:43
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Общество

В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Обновлено в 01:12
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Банки и операторы связи поделятся данными клиентов

Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Происшествия

В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус.
Обновлено в 00:26
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