Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
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с чего всё началось
Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.Российская газетавчера в 10:48
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Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
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Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
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Обновлено в 00:00
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ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
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Обновлено вчера в 22:29
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Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
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Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
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Обновлено в 01:09
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Обновлено вчера в 17:00
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
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В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус.
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