Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

с чего всё началось

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Происшествия В Мексике могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса При стрельбе в Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, передает РИА Новости.

Происшествия Полиция Лондона арестовала 24 человека в ходе акции в поддержку ультраправого активиста Полиция британской столицы задержала в воскресенье 24 человека в ходе состоявшейся в центре Лондона акции в поддержку ультраправого активиста и основателя радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсона.

Авто Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Общество Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Происшествия Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.

Баскетбол Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Здоровье Экономические потери от онкологических заболеваний подсчитал Минздрав Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.

Футбол Руни намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед» Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun.

Общество Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун Иркутской области.