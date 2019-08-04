Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

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Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.

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