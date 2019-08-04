Экономика

Новый способ получения зарплаты появится в РоссииАлтапресс 01:09

Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Алло, зарплата!

Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.
Российская газетавчера в 10:48

Подробнее о событии

СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат

РИА Новостивчера в 23:13

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Вести.Ruвчера в 11:59

Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:23

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

РЕН ТВвчера в 15:54

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

Газета.Ruвчера в 14:36

Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

URA.Ruвчера в 15:06

Алло, зарплата!

Российская газетавчера в 10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Авто

В Сети показали гибридный УАЗ-2970

Обновлено вчера в 02:50
Экономика

Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Тайфун "Франциско" накроет Приморье в четверг, 8 августа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Обновлено в 00:05
Экономика

Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ

В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 01:44
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Обновлено в 01:30
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Гаджеты

Global Times: Huawei тестирует смартфон под управлением ОС Hongmeng

Компания Huawei Technologies тестирует смартфон под управлением операционной системы собственной разработки Hongmeng, который, возможно, поступит в продажу к концу этого года, сообщила издаваемая государством ежедневная газета Global Times.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Единоборства

Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года

Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 06:43
Общество

Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу

Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Теннис

Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе

В финале турнира в Сан-Хосе россиянка Арина Соболенко встречалась с китаянкой Чжэн Сайсай.
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

США и Южная Корея проведут военные учения

Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.
Обновлено в 01:09
Космос

Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Появился рейтинг наиболее популярных столичных достопримечательностей

Обновлено в 01:31
Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки

Как сообщает пресс-служба полиции Лондона, в воскресенье подросток, находясь на смотровой площадке под крышей галереи современного искусства Тейт Модерн, перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение площадки.
Обновлено вчера в 20:44
Технологии

На пути к «умному» горнодобывающему предприятию

Сегодня на комбинате реализуется стратегия цифровой трансформации, в рамках которой внедряются технологии нейросетей, обработки больших данных, «умного» производства и целый ряд других технологий.
Обновлено вчера в 21:34
Наука

Ученые обнаружили способ борьбы с неотвратимой гибелью мозга

Американскими учеными найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга.
Обновлено 03 августа в 17:11
Общество

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено вчера в 21:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное