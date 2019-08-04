Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.

с чего всё началось

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

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