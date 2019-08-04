Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
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с чего всё началось
Одна из поправок предполагает, что работодатель будет письменно информировать работника (по электронной почте или другим способом) о появившейся у него возможности получать зарплату через СБП.Российская газетавчера в 10:48
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