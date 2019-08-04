Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
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с чего всё началось

Алло, зарплата!

Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.
Российская газетавчера в 10:48

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СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат

РИА Новостивчера в 23:13

Алло, зарплата!

Российская газетавчера в 10:48

Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Lenta.ruвчера в 16:23

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

РЕН ТВвчера в 15:54

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

Газета.Ruвчера в 14:36

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Вести.Ruвчера в 11:59

Центробанк обяжет работодателей перечислять зарплату сотрудникам по номеру телефона

URA.Ruвчера в 15:06
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла

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Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
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Политика

Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве

Протесты в Москве По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
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Ирина Горбачева порекомендовала Билану создать свое шоу талантов

Обновлено вчера в 10:41
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Погибший зацепер остановил движение поездов «Сапсан» на час

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В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
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Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
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Транспорт

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Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
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Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
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Армия и оружие

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Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
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Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения ВС РФ учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил.
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NASA сделала важное признание об обнаружении Нибиру: планета Х скоро уничтожит жизнь на Земле

Стало известно о том, что NASA признает факт существования Нибиру, а также ее потенциальную угрозу для нашей планеты Земли.
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Армия и оружие

Программа мероприятий ко Дню окончания Ленинградской битвы

9 августа в Санкт-Петербурге пройдут основные мероприятия, посвященные окончанию битвы за Ленинград.
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Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
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