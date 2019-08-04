Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплатыВести.Ru вчера в 11:59
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
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с чего всё началось
Банк России обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Российской газете" в Центробанке.Российская газетавчера в 10:48
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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