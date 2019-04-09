В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилейПолитическая Экспертиза 00:07

Генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин рассказал, что электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года. Минкин сообщил, что сейчас ведется обсуждение этого нововведения с заинтересованными ведомствами.

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

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