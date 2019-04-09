Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилейПолитическая Экспертиза 00:07
Генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин рассказал, что электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года. Минкин сообщил, что сейчас ведется обсуждение этого нововведения с заинтересованными ведомствами.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью
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Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
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Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
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Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
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Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
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Происшествия
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Полузащитник лондонского «Челси» Дэниел Дринкуотер был арестован полицией за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
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Авто
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Компания Great Wall сообщила, что новое кросс-купе Haval F7x станет доступно для заказа с 12 апреля.
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Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Спорт
Непряева рассказала, как кинула Йохауг палку
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Политика
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Бетонная плита с длинномера упала на пассажирский автобус, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть, сообщает паблик «АСТ-54».
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ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
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Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
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