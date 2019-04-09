Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилейПолитическая Экспертиза 00:07

Генеральный директор компании «Электронный паспорт» Илья Минкин рассказал, что электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года. Минкин сообщил, что сейчас ведется обсуждение этого нововведения с заинтересованными ведомствами.
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Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным. Через 2 года

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В России рассматривают возможность введения электронного договора купли-продажи

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В России могут ввести электронный договор купли-продажи автомобилей

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В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

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В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

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Компания Great Wall сообщила, что новое кросс-купе Haval F7x станет доступно для заказа с 12 апреля.
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