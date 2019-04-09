Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилейПРАЙМ 20:45
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
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