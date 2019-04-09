Экономика

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилейПРАЙМ 20:45

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
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Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Народные новости20:57

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Вечерняя Москва20:53

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

ПРАЙМ20:45
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