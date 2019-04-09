Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в РоссииНародные новости вчера в 20:57

Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи. По словам Минкина, сейчас ведутся переговоры с заинтересованными в появлении такой формы документа государственными ведомствами.

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Футбол Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.

Гаджеты 86% американских подростков видят iPhone своим новым смартфоном Свежее исследование, проведенное компанией Piper Jaffray весной 2019 года в США, охватило более 8000 американских подростков, среди которых было 54% парней и 46% девушек.

Экономика ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям По мнению господина Лобазова, интерес нефтекомпании, у которой нет активов в удобрениях, «выглядит достаточно странно, несмотря на то что основной компонент производства аммиака — природный газ, а развитие газохимии в целом входит в стратегию ЛУКОЙЛа».

Здоровье Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери Специалисты отметили, что плод развивался нормально, но операция во время беременности может привести к выкидышу.

Шоу-бизнес Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.

Армия и оружие Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.

Энергетика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Происшествия В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.

Транспорт На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Армия и оружие Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".

Происшествия В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Здоровье Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.

Авто Range Rover Velar получил спецсерию BASE Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Происшествия Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Транспорт «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.

Авто Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.