Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в РоссииНародные новости вчера в 20:57
Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи. По словам Минкина, сейчас ведутся переговоры с заинтересованными в появлении такой формы документа государственными ведомствами.
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